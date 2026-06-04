Индекс Мосбиржи завершил день откатом ниже 2580 пунктов на фоне просевшей нефти

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил основные торги в четверг снижением на данных Росстата об ускорении инфляции и на фоне подешевевшей нефти (августовский фьючерс на нефть Brent опустился к $95 за баррель), поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не смогли активизировать покупателей. Индекс МосБиржи опустился ниже 2580 пунктов, вернувшись к уровню начала недели, фактором поддержки индикатора выступило ослабление рубля.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2579,9 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1093,91 пункта (-2,1%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "ВК" (-4%), АФК "Система" (-3,5%), МКПАО "Озон" (-3,1%), "НЛМК" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июня, составил 74,2956 руб. (+95,2 копейки).

ПАО АФК "Система" не обсуждает вхождение "Сбера" в капитал Ozon и не собирается сокращать свою долю в маркетплейсе, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге. "Нет", - ответил он на соответствующие вопросы.

АФК "Система" планирует заключить сделки по привлечению инвесторов в капитал "Медси" и Cosmos Hotel Group летом 2026 года, сказал "Интерфаксу" президент корпорации Тагир Ситдеков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге. Также Ситдеков сообщил, что объединения кикшеринговых проектов "Юрент" и Whoosh не будет, в том числе через обмен долями и вхождение в капитал.

В портфель активов АФК входит ПАО "МТС", которому принадлежит "Юрент". О возможном слиянии кикшеринговых проектов стало известно в конце января из информации Федеральной антимонопольной службы.

Подешевели в четверг также акции "Северстали" (-2,1%), "Норникеля" (-1,7%), ВТБ (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "ФосАгро" (-1,2%), "ММК" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "Татнефти" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), "ИКС 5" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, их снижения на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы, скачком стоимости отдыха на Черноморском побережье и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

Из недельных данных за май и начало июня этого года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая (на конец апреля составляла 5,58%), если ее определять из среднесуточных данных за май и июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Рост ВВП РФ в апреле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте (оценка уточнена с 1,8%), снижения на 1,0% в феврале (оценка уточнена с 1,1%) и сокращения на 1,7% в январе (оценка уточнена с 1,8%). За январь-апрель 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,2% в годовом выражении. С исключением сезонного фактора ВВП РФ в апреле, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,5%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. ЦБ РФ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ, что ситуация с исполнением федерального бюджета выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале, налоговые поступления растут, исполнение бюджета за январь-май свидетельствует о том, что не реализовались риски "перегнуть палку" с налоговыми изменениями, принятыми ранее. По его словам, "НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали", показатели исполнения бюджета за пять месяцев года об этом красноречиво свидетельствуют.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне о необходимости поддержания диалога с Россией. "Нам необходимо поддерживать отношения и вести переговоры с русскими. Нам это надо, ведь есть двусторонние вопросы, никак не касающиеся Украины", - сказал он в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Рубио отметил, что если бы конфликт между Россией и Украиной завершился, отношения Вашингтона и Москвы стали бы более дружественными и легкими.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в четверг рынок акций продолжил снижение на невысоких оборотах торгов, участники отыгрывали точечные истории. Стало известно, например, что "Система" рассчитывает летом привлечь инвесторов в капитал "Медси" и Cosmos в рамках pre-IPO.

Конфигурация макропараметров для рынка акций пока остается прежней: все еще сильный рубль и высокая нефть, не доходящая, однако до отметки $100 за баррель. Тем не менее тенденция на ослабление рубля продолжается. Прорывных геополитических новостей пока нет. На полях ПМЭФ министр финансов Силуанов отметил, что режим обязательной продажи части валютной выручки экспортерами планируется продлить до 2029 года.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, российский рынок акций остается слабым, скромный импульс роста вторника был полностью нивелирован - в четверг индекс МосБиржи опустился ниже 2580 пунктов. Не помогают рынку ни рост валютных пар, ни высокие цены на энергоресурсы, ни традиционно оптимистичная атмосфера ПМЭФ.

Геополитический фактор тоже не радует инвесторов: несмотря на многократные дипломатические потуги, мира на Ближнем Востоке и на Украине до сих пор нет, и в ближайшее время, судя по всему, не предвидится. При этом заметна эскалация российско-украинского конфликта. Прогноз по индексу МосБиржи на пятницу - колебания в диапазоне 2570-2600 пунктов с большей вероятностью тестирования нижней границы. После завершения ПМЭФ рынок может отправиться на поиски нового "дна" в районе 2500-2530 пунктов, считает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг не получил весомых "бычьих" драйверов, индекс РТС провалился ниже 1100 пунктов под давлением валютного фактора и достиг уровня начала мая.

Рубль начал июнь обновлением минимумов с первой половины мая, отступив от многолетних пиков в условиях постепенного наращивания объемов покупок иностранной валюты и золота Минфином, а также ожиданий смягчения политики ЦБ на июньском заседании. Акции "НОВАТЭКа" немного поддержали надежды на новые договоренности об экспорте СПГ из России. Вице-премьер РФ Александр Новак, в четверг, в частности, заявил о заинтересованности Вьетнама в российском СПГ.

Давление на акции ДВМП и нефтяного сектора в целом могли оказать риски расширения западных санкций против нефтяного сектора России, о которых говорят как в США, так и в ЕС. Акции АФК "Система" продолжили коррекцию вниз от локальных максимумов после подтверждения главой компании отсутствия планов по сокращению доли в "Озоне". В Сбербанке также заявили, что не намерены приобретать долю в "Озоне". Нефть подешевела на надеждах ослабления напряженности на Ближнем Востоке и объявления о прекращении огня между Ливаном и Израилем, отношения которых являются важным фактором ближневосточного конфликта, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки, исключением из которых на этот раз стал IT-сектор. Высокие цены акций многих ИИ-компаний привели к фиксации прибыли у локальных и рекордных максимумов. Одним из тревожных факторов для развитых экономик также является возможное ужесточение монетарных условий для сдерживания инфляции. Рынок акций РФ вопреки ожиданиям не получил значимых "бычьих" сигналов с ПМЭФ, где российский президент в пятницу планирует выступить с большой речью, напомнила Кожухова.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, главный негатив на рынке акций РФ идет от коррекции нефти вниз после сильного роста и слабости отдельных бумаг.

Цены Brent все еще высокие, но рынок снова смотрит на новости по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры идут хорошо и сделка может быть заключена уже в ближайшие выходные. Поэтому часть премии риска из нефти уходит, хотя риск нового срыва переговоров никуда не исчез.

Акции АФК "Система" упали после заявления главы компании Евтушенкова, что она не планирует сокращать долю в Ozon и не обсуждает это со Сбером. Рынок снимает часть премии, которая появилась на слухах о возможной крупной сделке.

По Ирану появились сигналы о возможной сделке уже в ближайшие выходные. При этом в США продвигается законопроект о новых санкциях против России, включая 500%-е пошлины на товары из РФ и новые ограничения против нефтяного сектора, банков и горнорудных компаний. Пока это скорее негативный фон, а не готовый прямой торговый удар, но рынок такие новости игнорировать не будет, считает Чернов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения участников российского рынка ухудшились после выхода еженедельных данных Росстата по инфляции (годовая инфляция выросла до 5,39%). Такая динамика не позволяет надеяться на скорое и агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ, несмотря на продолжающееся замедление деловой активности.

ВТБ объявил о планах провести SPO объемом 300-400 млрд руб. до конца лета. Средства пойдут на стратегическое партнерство с группой РВБ (Wildberries и Russ) и укрепление капитала. Покупка финтех-активов может ускорить генерацию прибыли банка, однако остается загадкой, по какой оценке пройдет сделка и сколько времени уйдет на интеграцию активов. Сейчас лучше наблюдать за этими процессами со стороны, считают аналитики.

Минфин РФ будет ежедневно совершать покупки валюты и золота на 9,9 млрд руб. в рамках бюджетного правила в период с 5 июня по 6 июля по сравнению с 5,8 млрд руб. с 8 мая по 4 июня. С учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 млрд руб. в день нетто-операции составят 5,3 млрд руб. в день против 1,2 млрд руб. в день месяцем ранее. Рост объема нетто-покупок валюты частично будет компенсировать высокие экспортные потоки, хотя данный объем операций скорее ограничит укрепление рубля, чем поспособствует его заметному ослаблению. На этом фоне ожидается, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 71-75 руб. за доллар, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, рынок акций РФ в четверг снизился из-за ухудшения внешнеполитического фона. Давление на отечественные акции оказывает дешевеющая нефть на фоне перемирия между Израилем и Ливаном, а также сообщения о том, что США планируют усилить санкционное давление на РФ. Кроме того, вышедшие накануне данные об ускорении инфляции в стране подкрепили ожидания осторожного подхода Банка России к дальнейшему смягчению ДКП. При этом хоть какой-то позитив в геополитике по-прежнему отсутствует, на что указало заявление госсекретаря США Марко Рубио о застое в российско-украинских переговорах из-за нежелания сторон идти на уступки.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и пробил зону поддержки 2580-2600 пунктов, что ухудшает краткосрочную техническую картину и может усилить давление продавцов, считает Шаров.

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,4%, австралийский индекс ASX - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%), растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,6-1,5%) и смешанная динамика наблюдается в США (к 19:00 по московскому времени индексы S&P 500 и Dow выросли на 0,2-1,7%, Nasdaq просел на 0,7%).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил накануне, что исходя из имеющейся на данный момент статистики и информации от участников рынка, риски ускорения инфляции в Японии выглядят "более значительными, и вероятно, реализуются раньше". Уэда отметил, что японскому ЦБ следует продолжить повышение ключевой процентной ставки в ответ на развитие ситуации в экономике, а также с учетом динамики инфляции. Следующее заседание Банка Японии пройдет 15-16 июня, и трейдеры оценивают в 85% шансы на очередное повышение регулятором ставки на 25 базисных пунктов.

Розничные продажи в еврозоне в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение показателя на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи выросли на 0,8%, тогда как ранее сообщалось об их снижении на 0,1%.

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле выросли на 4,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 4% в марте.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. - до 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимум с начала февраля. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 213 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Производительность труда в США в первом квартале увеличилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, стоимость рабочей силы - на 1,8%, согласно пересмотренным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о росте первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра соответственно до 0,5% и 2,5% с объявленных ранее уровней.

На нефтяном рынке в четверг цены ускорили снижение на фоне надежд на скорое завершение американо-иранского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени в четверг составила $95,02 за баррель (-2,8% и +1,9% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $92,91 за баррель (-3,2% и +2,4% накануне).

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что пока доволен ходом переговоров с Ираном. Рассуждая о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты с США не прерваны, хотя прогресса в переговорах также не достигнуто.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Светофор Групп" (-5,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-5,7%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,9%), ПАО "Генетико" (-4,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-4,2%), "ОГК-2" (-3,9%), "ТГК-2" (-3,8%), "Мечела" (-3,6%), "Эталона" (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+9,8%), "Мостотреста" (+5,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,33 млрд рублей (из них 5,183 млрд рублей пришлось на акции АФК "Система", 4,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4 млрд рублей на акции ВТБ).