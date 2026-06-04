Рубль отыграл потери и укрепился в паре с юанем на фоне новостей с ПМЭФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины торгов и понизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль отыграл потери и немного укрепился на фоне новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,8235 руб., что на 3,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 5 июня на 95,2 копейки, до 74,2956 руб., и увеличил курс евро на 1,15 рубля, до 86,2712 руб.

Внимание участников рынка сосредоточено на ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня. Церемония открытия форума состоялась 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем форума в 2026 году является Саудовская Аравия.

Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортерами планируется продлить до 2029 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В целом планируется (продление - ИФ). Мы планируем до 2029 года, такое решение подготовлено, надеюсь, что оно будет поддержано", - сказал он журналистам.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды, каждый раз на год, и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая, сообщил Росстат в среду вечером. С начала года рост цен к 1 июня составил 3,37%.

Годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая, если ее определять из среднесуточных данных за май и июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Падение цен на нефть немного усилилось вечером в четверг на фоне надежд на скорое завершение американо-иранского конфликта.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $95,03 за баррель, что на 2,85% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 3,21%, до $92,93 за баррель.

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что пока доволен ходом переговоров с Ираном. Рассуждая о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты с США не прерваны, хотя прогресса в переговорах также не достигнуто.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду осталась на прежнем уровне - 14,17% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг понизились на 1 базисный пункт - до 14,23%, 14,83% и 15,69% годовых соответственно.