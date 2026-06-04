"Газпром" подписал соглашение о дополнительных поставках газа в Казахстан в 2026 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили актуальные вопросы взаимодействия, в ходе встречи было подписано соглашение о дополнительных поставках российского газа в Казахстан в 2026 году, сообщила компания.

Стороны дали высокую оценку стратегическому партнерству в газовой сфере. В частности, отмечен значительный вклад "Газпрома" в обеспечение надежных поставок газа в республику и укрепление энергетической безопасности Центральной Азии.

В 2023 году "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.