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Глава РСХБ считает, что ситуация в Ормузе приведет к росту спроса на российское зерно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в Ормузском проливе приведет к росту мировых цен и увеличению спроса на российское зерно и удобрения, сказал глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов.

"На фоне ситуации в Ормузском проливе следует ожидать роста мировых цен на продовольствие и повышение спроса на российское зерно и минеральные удобрения. Поэтому сегодня, в текущей геополитике, стимулировать экономическую активность в АПК - критически важно. Не только для нас, но и для глобальной продбезопасности", - сказал Листов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Россия долгие годы надежно поставляла продовольствие своим партнёрам, в том числе в страны Персидского залива. И конечно, наши аграрии продолжат оставаться для своих клиентов надежным поставщиком продовольствия. А вот в некоторых крупных странах стоит ожидать нехватки минеральных удобрений и соответственно - снижения урожайности", - добавил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле заявляла, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется, негативные последствия для экономики РФ будут расти и могут превысить плюсы от конъюнктуры.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам первого квартала 2026 года банк занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль РСХБ по МСФО в 2025 году выросла до 50,1 млрд руб., что на 25,9% превышает показатель 2024 года.

РСХБ Борис Листов Иран Ормузский пролив Россия зерно удобрения
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