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Денежная база в России снизилась с 22 по 29 мая на 37,9 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 29 мая составил 20981,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 22 мая денежная база в России равнялась 21019,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,18%, или на 37,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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