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Румынской SNTGN Transgaz S.A. разрешили поставлять газ на Украину

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что одобрила изменение обязательств, принятых в марте 2020 года SNTGN Transgaz S.A. - румынским оператором газотранспортной системы.

По первоначальным обязательствам, SNTGN Transgaz S.A. предоставляла мощности для экспорта природного газа из Румынии соседним государствам-членам ЕС.

"В рамках измененных обязательств компания также предложит возможность экспорта мощностей на Украину, способствуя развитию регионального газового рынка и диверсификации поставок газа на Украину", - говорится в коммюнике ЕК.

В мае 2026 года SNTGN Transgaz S.A. "запросила изменение обязательств, позволяющее предлагать конкурирующие экспортные мощности в двух точках соединения: одна между Румынией и Болгарией, а другая - между Румынией и Украиной на одном и том же газопроводе", сообщили в Брюсселе.

Румыния Украина Еврокомиссия Болгария SNTGN Transgaz
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