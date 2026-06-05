Румынской SNTGN Transgaz S.A. разрешили поставлять газ на Украину

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что одобрила изменение обязательств, принятых в марте 2020 года SNTGN Transgaz S.A. - румынским оператором газотранспортной системы.

По первоначальным обязательствам, SNTGN Transgaz S.A. предоставляла мощности для экспорта природного газа из Румынии соседним государствам-членам ЕС.

"В рамках измененных обязательств компания также предложит возможность экспорта мощностей на Украину, способствуя развитию регионального газового рынка и диверсификации поставок газа на Украину", - говорится в коммюнике ЕК.

В мае 2026 года SNTGN Transgaz S.A. "запросила изменение обязательств, позволяющее предлагать конкурирующие экспортные мощности в двух точках соединения: одна между Румынией и Болгарией, а другая - между Румынией и Украиной на одном и том же газопроводе", сообщили в Брюсселе.