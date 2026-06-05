Минобороны сообщило о поражении 135 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.