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Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 10 июня останутся на нулевом уровне

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 10 июня останутся нулевыми.

Их расчет представил Минсельхоз.

Эти ставки будут действовать по 16 июня включительно.

Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,1 за тонну пшеницы ($232 за предыдущий период), $219 - за тонну ячменя ($223,2), $228,4 - за тонну кукурузы ($226,1).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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