"ЕвроХим" получил первый карбамид на новом заводе в Кингисеппе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" получил первый карбамид на новом заводе в Кингисеппе (Ленинградская область). Об этом сообщил основатель компании Андрей Мельниченко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестиции в проект составили $2,5 млрд.

"Еврохим-Северо-Запад-2" – это вторая очередь развития площадки в Кингисеппе. В 2019 году "ЕвроХим" запустил завод аммиака на 1 млн тонн в год. Мощность нового предприятия составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год.