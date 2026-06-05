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Кабмин подготовит нацстратегию развития автономных систем и цифровых платформ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2026 поручил правительству подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ.

"Конечно, надо наращивать темпы, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта, и прошу правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ", - сказал он.

Владимир Путин ПМЭФ
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