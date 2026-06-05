Поиск

Башкирия продала "Роснефти" часть своего пакета "Башнефти"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Покупателем части пакета "Башнефти", принадлежащего Башкирии, стала "Роснефть" (контролирующий владелец башкирской НК), сообщили "Интерфаксу" в правительстве республики.

Размер пакета и стоимость сделки собеседник агентства не уточнил, подчеркнув, что "предусмотрена возможность обратного выкупа".

В пресс-службе "Роснефти" "Интерфаксу" подтвердили факт заключения сделки.

"Сделка по покупке части принадлежащего пакета акций ПАО АНК "Башнефть" стала органичным продолжением успешного взаимодействия и отвечает ключевым интересам Башкортостана и "Роснефти". Предусмотрена возможность обратного выкупа данного пакета у компании со стороны региона", - отметили в НК.

Представитель "Роснефти" подчеркнул, что "республика сохраняет своих представителей в составе совета директоров ПАО АНК "Башнефть".

"В результате сделки Башкирия получает импульс для комплексного развития, а компания - сохраняет надежного партнера и стабильную среду для ведения бизнеса. Углубление взаимодействия с республикой Башкортостан будет содействовать повышению социально-экономического уровня региона и дальнейшему развитию бизнеса ПАО "НК "Роснефть", - сказал он.

Ранее со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Назарова сообщалось, что Башкирия продала часть принадлежащего ей пакета "Башнефти" при условии обратного выкупа "когда у республики появится такая возможность".

Башкирия владела блокирующим пакетом в 25%+1 акция, республике принадлежит 44,4 млн акций "Башнефти": 38,1 млн обыкновенных (25,8%) и 6,3 млн привилегированных (21,1%). Контрольным пакетом акций "Башнефти" (57,66% уставного капитала) владеет ПАО "НК "Роснефть".

Сообщалось, что правительство Башкирии изучало возможность включения в прогнозный план приватизации регионального госимущества на 2024-2026 годы часть принадлежащего республике пакета акций "Башнефти".

Вместе с тем, в республиканском Минземимущества "Интерфаксу" поясняли, что Башкирия намерена сохранить за собой право обратного выкупа части пакета в "Башнефти". В 2025 году по предложению министерства промышленности и инновации РБ был подготовлен проект постановления регионального правительства, предусматривающий включение государственного пакета акций "Башнефти" в количестве 11 млн 303,564 тыс. штук (в том числе привилегированных акций - 6 млн 280,076 тыс. штук, обыкновенных акций 5 млн 23,488 тыс. штук), составляющего 6,3634% уставного капитала НК, в прогнозный план приватизации имущества Башкирии на 2024-2026 годы.

"Интерфаксу" в пресс-службе главы республики сообщали, что в прогнозный план приватизации 6,36%-й пакет "Башнефти" не был включен. "Проект в данной редакции не принят, и названный пакет акций в прогнозный план приватизации не включен", - отмечалось в сообщении.

Уставный капитал "Башнефти" составляет 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, а также розничную реализацию.

Башкирия Башнефть Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о переносе планов по снижению порога выручки для перехода на НДС

Путин допустил рост дефицита бюджета РФ по итогам 2026 года

 Путин допустил рост дефицита бюджета РФ по итогам 2026 года

Morgan Stanley спрогнозировал выручку SpaceX в 2040 году на уровне $3,4 трлн

Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

 Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

 Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

В Госдуме призвали пересмотреть решение о снижении порога НДС для МСП

Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

 Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

"КАМАЗ" планирует допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке

Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

 Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени

 Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9761 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2482 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов