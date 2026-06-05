Башкирия продала "Роснефти" часть своего пакета "Башнефти"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Покупателем части пакета "Башнефти", принадлежащего Башкирии, стала "Роснефть" (контролирующий владелец башкирской НК), сообщили "Интерфаксу" в правительстве республики.

Размер пакета и стоимость сделки собеседник агентства не уточнил, подчеркнув, что "предусмотрена возможность обратного выкупа".

В пресс-службе "Роснефти" "Интерфаксу" подтвердили факт заключения сделки.

"Сделка по покупке части принадлежащего пакета акций ПАО АНК "Башнефть" стала органичным продолжением успешного взаимодействия и отвечает ключевым интересам Башкортостана и "Роснефти". Предусмотрена возможность обратного выкупа данного пакета у компании со стороны региона", - отметили в НК.

Представитель "Роснефти" подчеркнул, что "республика сохраняет своих представителей в составе совета директоров ПАО АНК "Башнефть".

"В результате сделки Башкирия получает импульс для комплексного развития, а компания - сохраняет надежного партнера и стабильную среду для ведения бизнеса. Углубление взаимодействия с республикой Башкортостан будет содействовать повышению социально-экономического уровня региона и дальнейшему развитию бизнеса ПАО "НК "Роснефть", - сказал он.

Ранее со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Назарова сообщалось, что Башкирия продала часть принадлежащего ей пакета "Башнефти" при условии обратного выкупа "когда у республики появится такая возможность".

Башкирия владела блокирующим пакетом в 25%+1 акция, республике принадлежит 44,4 млн акций "Башнефти": 38,1 млн обыкновенных (25,8%) и 6,3 млн привилегированных (21,1%). Контрольным пакетом акций "Башнефти" (57,66% уставного капитала) владеет ПАО "НК "Роснефть".

Сообщалось, что правительство Башкирии изучало возможность включения в прогнозный план приватизации регионального госимущества на 2024-2026 годы часть принадлежащего республике пакета акций "Башнефти".

Вместе с тем, в республиканском Минземимущества "Интерфаксу" поясняли, что Башкирия намерена сохранить за собой право обратного выкупа части пакета в "Башнефти". В 2025 году по предложению министерства промышленности и инновации РБ был подготовлен проект постановления регионального правительства, предусматривающий включение государственного пакета акций "Башнефти" в количестве 11 млн 303,564 тыс. штук (в том числе привилегированных акций - 6 млн 280,076 тыс. штук, обыкновенных акций 5 млн 23,488 тыс. штук), составляющего 6,3634% уставного капитала НК, в прогнозный план приватизации имущества Башкирии на 2024-2026 годы.

"Интерфаксу" в пресс-службе главы республики сообщали, что в прогнозный план приватизации 6,36%-й пакет "Башнефти" не был включен. "Проект в данной редакции не принят, и названный пакет акций в прогнозный план приватизации не включен", - отмечалось в сообщении.

Уставный капитал "Башнефти" составляет 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, а также розничную реализацию.