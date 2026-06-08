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Россети в 2026 году планируют привлечь около 480 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" в этом году планирует привлечь еще около 480 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах ПМЭФ.

"Планируем привлечь порядка 300 млрд рублей на рефинансирование и новое заимствование в районе 180 млрд рублей. В первую очередь мы рассматриваем облигационные инструменты (в России - ИФ), валютные риски брать не готовы", - сообщил он.

По его словам, общий долг группы после этого не должен превысить 1 трлн рублей. "Мы считали для себя, проводили стресс-тесты, что в среднем по группе выше 1 трлн рублей долга лучше не подниматься", - сказал Рюмин.

Он также отметил, что комфортным уровнем долговой нагрузки для группы является соотношение долг/EBITDA на уровне 2. "Сегодня показатель долговой нагрузки по группе не превышает 2. Это комфортный для нас показатель, который позволяет дополнительно привлекать средства и достаточно комфортно себя чувствовать на длинном горизонте", - рассказал он.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

Россети Андрей Рюмин
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