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Объем выдач займов МФО в I кв. снизился на 6,4%, до 357 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Объем выдач займов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2026 года составил 357 млрд руб., что на 6,4% ниже показателя предыдущего квартала и является максимальным спадом за последние два года, говорится в сообщении СРО "МиР".

Совокупный портфель микрофинансовых организаций, являющихся членами СРО, по итогам I кв. увеличился на 4,9% за квартал и составил 545,9 млрд. рублей. Данный объем включает в себя показатели коммерческих и банковских МФО, маркетплейсов и некоммерческих организаций. Онлайн портфель в первом квартале вырос на 6,7% за квартал - до. 415 млрд руб., офлайн - продолжил снижаться третий квартал подряд (на 14% за 9 мес.), в I кв. составили 21 млрд, сократившись на 1,7% за квартал.

Количество действующих договоров микрозаймов в I кв. достигло 26,7 млн. штук, увеличившись на 3,8% за квартал. Данная динамика свидетельствует о том, что спрос на заемные средства среди физических лиц находится на крайне высоком уровне, отмечает СРО.

МФО с 1 марта при выдаче онлайн-займов обязаны идентифицировать клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС). Поскольку в базе ЕБС еще мало слепков среди клиентов МФО, очевидно, что подавляющее большинство заемщиков будут отрезаны от возможности оформить заем. В условиях высокого спроса и низкой базы слепков в ЕБС существует риск роста обращений к нелегальным кредиторам.

"Есть вероятность, что часть компаний попробуют тестировать выдачи в офисе, однако существенного прироста это не даст, поскольку выдавать займы без биометрии в офисе для подавляющего большинства компаний невозможно в виду ранее принятой стратегии. Более того, сами клиенты МФО предпочитают пользоваться дистанционными каналами оформления без посещения офиса", - говорится в сообщении СРО.

Рынок МФО вместе с Центром биометрических технологий (ЦБТ) начал активное информационное просвещение заемщиков, ставя перед собой цель к началу 2027 года выйти на показатель 50% сданных слепков среди клиентов.

Сейчас требование идентификации по биометрии привело к тому, что большинство микрофинансовых компаний (МФК), на которые в совокупности приходится 20% выдач, во избежание потери клиентского трафика были вынуждены сменить статус на микрокредитные организации (МКК, для них требование вступил в силу с марта 2027г), отказавшись от розничного фондирования и выпуска облигаций.

СРО МиР МФО займы снижение
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