Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5% вслед за нефтью

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост на фоне отскочившей вверх нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся выше $96 за баррель после отката в пятницу к $93) из-за напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающими факторами выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющаяся геополитическая напряженность в связи с конфликтом РФ-Украина.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 поднялся до 2572,97 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), но просели акции "Полюса" (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июня, составляет 73,4689 руб. (-82,67 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), "ВК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "МТС" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026 в пятницу, что некоторые иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, проявляют интерес к возвращению, и РФ будет приветствовать их возврат в случае, если компании вели себя корректно и это не противоречит интересам отечественных игроков.

Также Путин заявил на ПМЭФ, что атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят определенный ущерб экономике России, но это лишь указывает на необходимость укрепления безопасности, действия властей приносят результат, никаких рисков для экономики нет, и Россия остается привлекательной для инвесторов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу "Интерфаксу", что контакты президентов РФ и США Путина и Трампа возможны в рамках международных мероприятий в этом году, но конкретно эта тема пока не обсуждалась. "Возможно на каких-то международных мероприятиях, но пока конкретно эта тема не обсуждалась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможны ли контакты двух лидеров в этом году.

Статистика по инвестициям и ВВП РФ в I квартале была сильно волатильной из-за календарного и погодного факторов, говорить о трендах пока рано, можно будет оценивать их после II квартала, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. "Давайте дождемся цифр за полугодие. Первый квартал небольшой по весу, цифры могут быть сильно волатильны", - прокомментировал министр вопрос о снижении инвестиций в I квартале на 14,3% в годовом выражении.

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть снизятся после нормализации ситуации в Ормузском проливе. "Когда все уладится, цены на нефть упадут. (...) Возможно, они будут даже ниже, чем были", - сказал он в пятницу журналистам.

Также Трамп заявил на выходных, что не считает необходимым на данном этапе вернуть на места постоянного базирования группировку, собранную на Ближнем Востоке для ударов по Ирану. "Я бы сказал, что отвод войск был бы недальновидным решением, потому что не исключено, что нам еще может понадобиться их помощь", - сказал он в интервью NBC News, опубликованном в воскресенье.

По мнению президента США, ему вряд ли придется возобновлять удары по Ирану. "Но я думаю, что мы сохраним там войска до того момента, когда у нас будет сделка", - добавил он.

NBC News напоминает, что близ Ирана в настоящее время размещены около 50 тыс. военных США.

Израильские военные в воскресенье вечером обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Трамп в воскресенье заявил, что Ирану после нанесения ракетного удара по Израилю следует сконцентрироваться на дипломатических переговорах. "Я бы сказал Ирану: вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите с нами сделку", - приводит его слова Fox News.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, снижение рынка акций в последнее время связано с рядом факторов: с отсутствием новых драйверов роста, негативом на сырьевых площадках (подешевели нефть и металлы), а также с наметившимся ослаблением рубля.

Дополнительное влияние оказывает напряженная геополитическая ситуация: США продвигают новый пакет санкций против России, предусматривающий жесткие ограничения для банковского, нефтяного и горнодобывающего секторов, а также существенное повышение пошлин на российские товары и услуги. Даже выступление президента РФ на ПМЭФ не смогло вселить в инвесторов оптимизм, а переговоры между Россией и США по украинскому вопросу остаются в тупике. Все это в совокупности формирует негативный новостной фон и способствует дальнейшему снижению российского фондового рынка.

Индекс МосБиржи движется к уровню поддержки 2500 пунктов. В случае отскока рынок может встретить сопротивление в зоне 2600-2670 пунктов, полагает Гудым.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, первую неделю июня рынок акций завершил у годового минимума.

Августовские фьючерсы на нефть Brent в пятницу откатились ниже поддержки $94 за баррель после сообщений СМИ о восстановлении поставок нефти из терминалов Омана после взрывов. Однако в понедельник цены вновь растут из-за неопределенности на Ближнем Востоке и отсутствия мирного соглашения между США и Ираном.

Индекс МосБиржи в пятницу опустился вплотную к минимуму текущего года 2556 пунктов в отсутствие значимых "бычьих" драйверов, а также на фоне ожиданий, что санкционное давление западных стран на Россию может вырасти. Ближайшие две недели стабилизировать настроения могут ожидания смягчения политики ЦБ РФ на июньском заседании, а также покупки акций под дивиденды, считает Кожухова.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1,4-4,2% во главе с упавшим Nasdaq, откат которого из-за падения полупроводникового сектора стал максимальным с апреля прошлого года. Индекс S&P 500 упал на 2,6% - наиболее значительное снижение с октября прошлого года. Откат рынка произошел после сильного отчета по рынку труда США, который сократил вероятность смягчения монетарной политики Федрезервом из-за угрозы ускорения инфляции.

Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 172 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель увеличился на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 85 тыс., по данным Trading Economics.

За прошедшую неделю S&P 500 потерял 2,6%. До этого он завершал в плюсе девять недель подряд, что стало самым длительным подобным периодом с декабря 2023 года. Dow Jones за минувшую неделю просел на 0,3%, Nasdaq упал на 4,7%.

Продолжили падение в пятницу акции Broadcom (-7,9%), которые днем ранее упали почти на 13% из-за разочаровавшего аналитиков прогноза компании относительно выручки от ИИ-чипов. Также обвалились в пятницу акции других чипмейкеров: AMD (-10,9%), Intel (-11,3%), Micron (-13,3%), Qualcomm (-11%), Marvell Technology (-16,7%), Super Micro Computer (-11,2%), ON Semiconductor (-11,1%), Nvidia (-6,2%).

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,7%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 4,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), но корректируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,7%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены поднимаются.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $96,37 за баррель (+3,5% и -2% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $93,55 за баррель (+3,3% и -2,7% в пятницу).