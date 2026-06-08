Валютные резервы Китая в мае выросли до $3,442 трлн - максимума с 2015 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае выросли на $31,7 млрд (на 0,9%) относительно предыдущего месяца, до $3,442 трлн - максимума с октября 2015 года, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Курс юаня в прошлом месяце поднялся на 0,95% относительно американской нацвалюты, при этом доллар США подорожал на 0,85% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец мая составляли 74,96 млн унций по сравнению с 74,64 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл девятнадцатый месяц подряд.

В стоимостном выражении запасы золота уменьшились до $340,75 млрд против $344,17 млрд на конец апреля.