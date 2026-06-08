Росрыболовство прогнозирует вылов лососей в 2026 г. на уровне 230 тыс. т

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вылов лососей в РФ в ходе начавшейся 1 июня лососевой путины, по предварительным данным, может составить 230 тыс. тонн, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Прогноз пока - условно 230 тыс. тонн, как мы и планировали. Ну, а дальше будем смотреть, как будет проходить рыба", - сказал он.

В 2025 году вылов лососей составил 335 тыс. тонн. Это больше, чем в 2024 году (235 тыс. тонн). Но выловы этой рыбы корректнее сравнивать между четными и между нечетными годами в силу жизненного цикла их основного вида - горбуши. Четные годы считаются нелососевыми, нечетные - лососевыми. Таким образом, вылов этого года может сохраниться на уровне сопоставимого 2024 года.

Как отметил Шестаков, лососевая путина только началась, "еще какие-то десятки тонн добыты". "Пока идет планово. Все наши компании готовы, наука работает. Основное для нас, конечно же, заполнение нерестилищ, с тем, чтобы было воспроизводство естественное", - сказал он.