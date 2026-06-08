Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник умеренно растет вслед за отскочившей вверх нефтью (фьючерс на нефть Brent поднялся к $97,8 за баррель после отката в пятницу к $93) из-за новой эскалации на Ближнем Востоке, сдерживающими факторами выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющаяся геополитическая напряженность в связи с конфликтом РФ-Украина.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос до 2575,52 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1104,34 пункта (+0,6%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Мосэнерго" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Роснефти" (+1,4%), но просели вслед за золотом акции "Полюса" (-2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июня, составляет 73,4689 руб. (-82,67 копейки).

Акции "Мосэнерго" (выросли до 1,9695 рубля) продолжают отыгрывать новости, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,2717 руб. на акцию, при этом базой для выплат станет в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет. Закрытие реестра акционеров под выплаты рекомендовано назначить на 14 июля.

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "ИКС 5" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Русала" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026 в пятницу, что некоторые иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, проявляют интерес к возвращению, и РФ будет приветствовать их возврат в случае, если компании вели себя корректно и это не противоречит интересам отечественных игроков.

Также Путин заявил на ПМЭФ, что атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят определенный ущерб экономике России, но это лишь указывает на необходимость укрепления безопасности, действия властей приносят результат, никаких рисков для экономики нет, и Россия остается привлекательной для инвесторов.

Статистика по инвестициям и ВВП РФ в I квартале была сильно волатильной из-за календарного и погодного факторов, говорить о трендах пока рано, можно будет оценивать их после II квартала, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. "Давайте дождемся цифр за полугодие. Первый квартал небольшой по весу, цифры могут быть сильно волатильны", - прокомментировал министр вопрос о снижении инвестиций в I квартале на 14,3% в годовом выражении.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, снижение рынка акций в последнее время было связано с рядом факторов: с отсутствием новых драйверов роста, негативом на сырьевых площадках (подешевели нефть и металлы), а также с наметившимся ослаблением рубля.

Дополнительное влияние оказывает напряженная геополитическая ситуация: США продвигают новый пакет санкций против России, предусматривающий жесткие ограничения для банковского, нефтяного и горнодобывающего секторов, а также существенное повышение пошлин на российские товары и услуги. Даже выступление президента РФ на ПМЭФ не смогло вселить в инвесторов оптимизм, а переговоры между Россией и США по украинскому вопросу остаются в тупике. Все это в совокупности формирует негативный новостной фон и способствует дальнейшему снижению российского фондового рынка.

Индекс МосБиржи движется к уровню поддержки 2500 пунктов. В случае отскока рынок может встретить сопротивление в зоне 2600-2670 пунктов, полагает Гудым.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, новая волна роста цен на нефть поддержит сантимент на российском рынке акций в начале недели.

Индекс МосБиржи в минувшую пятницу вернулся в район 2550-2560 пунктов, минимумов мая, от которых попытался в выходные оттолкнуться вверх при поддержке сообщений о новой волне эскалации на Ближнем Востоке.

"На фоне очередной волны роста нефтяных котировок настроения на рынке акций в понедельник могут несколько улучшиться. Индекс МосБиржи, ведомый сокращением "коротких" позиций в "весовых" акциях нефтегазового сектора, постарается продвинуться к отметке 2600 пунктов. Однако сильных поводов для активных и устойчивых покупок российских акций не видим, целевым текущим диапазоном по индексу МосБиржи, по нашему мнению, пока останется зона 2540-2630 пунктов", - считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что есть высокие риски ухода индекса МосБиржи ниже рубежа 2500 пунктов.

Наблюдавшийся на прошлой неделе отскок вверх завершился новыми распродажам, индекс МосБиржи находится в районе годовых минимумов, долгосрочный тренд остается нисходящим. По-прежнему нет поводов для масштабных покупок акций - ситуация с бюджетом РФ неудовлетворительная, придется увеличивать дефицит бюджета и покрывать его новыми заимствованиями, что всегда стимулирует инфляцию, для борьбы с которой ЦБ будет замедлять снижение ставки. Переговоры с Украиной окончательно заглохли, есть риски получения новых санкций от США. При таком фоне вероятность возобновления распродаж российских акций в ближайшее время велика, не исключен уход индекса МосБиржи под отметку 2500 пунктов, считает аналитик.

В понедельник рынок акций очень слабо поддержит нефть, превысившая $97 за баррель Brent на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стороны продолжают обмениваться ударами, мировое соглашение между Ираном и США если не полностью отправлено в утиль, то далеко отодвинуто. Технически нефть Brent пока остается в широком коридоре $92-100 за баррель, но блокировка Ормузского пролива продолжает снижать имеющиеся запасы углеводородов, что будет толкать их цены вверх. Поэтому короткие позиции по нефти выглядят более рискованными, чем "лонги", полагает Зацепин.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1,4-4,2% во главе с упавшим Nasdaq, откат которого из-за падения полупроводникового сектора стал максимальным с апреля прошлого года. Индекс S&P 500 упал на 2,6% - наиболее значительное снижение с октября прошлого года. Откат рынка произошел после сильного отчета по рынку труда США, который сократил вероятность смягчения монетарной политики Федрезервом из-за угрозы ускорения инфляции.

Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 172 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель увеличился на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 85 тыс., по данным Trading Economics.

За прошедшую неделю S&P 500 потерял 2,6%. До этого он завершал в плюсе девять недель подряд, что стало самым длительным подобным периодом с декабря 2023 года. Dow Jones за минувшую неделю просел на 0,3%, Nasdaq упал на 4,7%.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (лидируют в откате японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi, упавшие на 3,9-8,3%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,3%).

Биржи Австралии в понедельник закрыты (День рождения короля).

Негативным фактором для азиатских индексов также стал обвал Уолл-стрит по итогам торгов в пятницу на опасениях, что Федрезерв США может повысить ключевую процентную ставку до конца года.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 42%, двух - в 26%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 24%.

Опубликованные в понедельник окончательные данные показали, что ВВП Японии в первом квартале 2026 года вырос на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали, что оценка будет ухудшена до 0,3%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на фоне сигналов новой эскалации ближневосточного конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $97,78 за баррель (+5,1% и -2% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $94,8 за баррель (+4,7% и -2,7% в пятницу).

В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Позднее Израиль атаковал цели в Иране с применением ракет воздушного базирования, сообщалось о двух громких взрывах в Тегеране и еще трех в Исфахане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану после нанесения ракетного удара по Израилю следует сконцентрироваться на дипломатических переговорах. "Я бы сказал Ирану: вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите с нами сделку", - приводит его слова Fox News.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,6%.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о нанесении авиационных ударов по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранский телеканал PressTV сообщил, что в ряде городов страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.