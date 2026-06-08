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Суд РФ запретил SEFE M&T продолжать спор с "Газпромом" в международном арбитраже

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" о запрете SEFE Marketing & Trading Limited продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

SEFE Мarketing & Trading - бывший трейдер "Газпрома", сменивший название после конфискации правительством Германии.

В отношении множества подобных процессов позиция российского правосудия заключается в том, что споры в отношении подсанкционных российских компаний с иностранными подлежат рассмотрению исключительно в российских судах, так как в условиях санкционного режима возможности российских компаний по защите своих прав и интересов за рубежом существенно ограничены.

Газпром Германия SEFE Мarketing & Trading
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