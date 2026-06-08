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Китайская Swift и РЖД построят в Алтайском крае контейнерный терминал за 5 млрд руб.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Китайская компания Swift и РЖД планируют построить в Алтайском крае контейнерный терминал, инвестиции оцениваются в 5 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор края Виктор Томенко.

"Китайская компания вместе с РЖД на территории Первомайского района будет строить терминал для контейнерных перевозок, современный, большой, грузооборотом 3,5 млн тонн в год. Инвестиции составят где-то порядка 5 млрд рублей, будет около 1 тыс. работающих", - сказал Томенко.

Соответствующее соглашение стороны заключили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Томенко отметил, что этот проект позволит наращивать объемы экспортных поставок продукции Алтайского края, а также увеличивать взаимный товарооборот со странами Азии.

ГК Swift, по данным сайта группы, занимается контейнерными грузоперевозками из Китая и стран Азии, по России и странам СНГ. В РФ имеет головной офис в Москве и ряд филиалов в регионах.

РЖД Swift
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