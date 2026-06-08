ПАО "Софтлайн" подало иск в Арбитражный суд Москвы к АСВ и Роскомснаббанку.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" подало иск в Арбитражный суд Москвы к Агентству страхования вкладов (АСВ) и Роскомснаббанку.

Сумма иска, поданного 2 июня, составляет 5,4 млрд рублей, указано в картотеке арбитражных дел.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Софтлайне", компания требует взыскать с ответчиков убытки, понесенные из-за наложения обеспечительных мер в виде ареста имущества компаний группы в рамках дела о банкротстве ООО "Интеграция", не связанного с "Софтлайном".

Суд 24 апреля в рамках дела о банкротстве ООО "Интеграция", инициированного Роскомснаббанком, наложил арест в пределах 1,57 млрд рублей на имущество более 20 юрлиц и физлиц, включая ряд компаний группы "Софтлайн". Четыре из них подконтрольны ПАО "Фабрика ПО" (FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн"), которое в конце апреля планировало IPO. Как пояснял тогда "Софтлайн", формальным основанием для наложения ограничений послужили сделки, совершенные около 10 лет назад между банкротом и бывшими владельцами компаний, приобретенных позднее ГК "Софтлайн".

"Софтлайн" оспорил арест активов, и обеспечительные меры были сняты, однако IPO "Фабрики ПО" пришлось отменить.

"По требованию акционеров ПАО "Софтлайн" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО "Роскомснаббанк" и ГК "Агентство по страхованию вкладов" (конкурсный кредитор банка - ИФ) о возмещении убытков, причиненных обеспечительными мерами, которые были наложены по требованию представителей АСВ в рамках судебного разбирательства по делу № А40-290668/2021. ПАО "Софтлайн" считает указанные меры необоснованными", - сказали в компании.

В "Софтлайне" уточнили, что применение обеспечительных мер повлекло для группы убытки, которые подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством.

В компании уточнили, что заявленная в иске к АСВ и банку сумма складывается из реальных расходов на подготовку IPO "Фабрики ПО" (платежи правовым и финансовым консультантам), недополученной прибыли в виде роста стоимости акций ПАО "Фабрика ПО" после IPO, принадлежащих "Софтлайну", падения котировок акций самого "Софтлайна" в части казначейского пакета акций и дополнительных расходов на уплату процентов по привлеченным кредитам / выпущенным облигациям, необходимым для закрытия тех обязательств, которые были запланированы под получаемые в рамках IPO денежные средства.

"По логике представителей АСВ, единственное основание для включения компаний "Софтлайн" в число ответчиков - приобретение в 2022-2023 годах отдельных компаний группы "АйТи", бенефициары которых, по мнению представителей АСВ, могли быть связаны с выводом активов из Роскомснаббанка", - отметили в "Софтлайне".

Там подчеркнули, что "Софтлайн" приобрел эти компании по рыночной стоимости, и до настоящего времени нет каких-либо доказательств связи с выводом средств из Роскомснаббанка не только в отношении "Софтлайн", но и в отношении тех компаний, которые были приобретены группой. "Сама АСВ прямо признает, что ни ПАО "Софтлайн", ни приобретенные им компании не являются контролирующими лицами должника по рассматриваемому делу ООО "Интеграция", - указывают в "Софтлайне".