"Соллерс" запустил производство компонентов системы безопасности

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс" начала серийное производство компонентов системы пассивной безопасности - рулевых колес, подушек безопасности и блоков управления системой.

Проект запущен дочерним предприятием компании - ООО "КСБ" - на индустриальной площадке в Ульяновске. Согласно сообщению "Соллерса", общий объем инвестиций составил 1,5 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

"Впервые в стране рулевые каркасы отливаются из российского магниевого сплава, а лазерный раскрой и пошив материалов для подушек реализован с высоким уровнем автоматизации по технологии, которая также не имеет аналогов в России, - заявил глава совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов, которого цитирует пресс-служба. - В планах – дальнейшая локализация всех материалов и субкомпонентов для производства подушек безопасности, рулей и ремней безопасности".

Первыми отечественные компоненты безопасности и блоки управления получат пикапы Sollers ST6 (СТ6), ST8 (СТ8) и легкие коммерческие автомобили Sollers SF5 (СФ5) - поставки уже стартовали. В ближайшее время ульяновскими компонентами также начнут оснащаться обновленные модели УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи", а в перспективе - вся модельная линейка Sollers.