Поиск

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2520п по индексу МосБиржи

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ и Украины, санкционных рисков со стороны Запада, снижения металлов и забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $95 за баррель после роста днем до $98). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2520 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 17 ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2517,64 пункта (-1,7%, минимум сессии - 2511,41 пункта), индекс РТС - 1082,53 пункта (-1,4%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (-5,4%), "ММК" (-4,3%), "Совкомфлота" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июня, составил 73,2644 руб. (-20,45 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство решило направить прибыль "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму

"Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

 "Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

"Газпром" восстановил в прибыли 100 млрд руб. невостребованных иностранцами дивидендов

Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

 Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов