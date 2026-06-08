Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2520п по индексу МосБиржи

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ и Украины, санкционных рисков со стороны Запада, снижения металлов и забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $95 за баррель после роста днем до $98). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2520 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 17 ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2517,64 пункта (-1,7%, минимум сессии - 2511,41 пункта), индекс РТС - 1082,53 пункта (-1,4%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (-5,4%), "ММК" (-4,3%), "Совкомфлота" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июня, составил 73,2644 руб. (-20,45 копейки).

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