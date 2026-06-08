Долг "РусГидро" к концу 2027 года превысит 1,3 трлн рублей

Компания предупреждает о рисках нарушения ковенантов и кросс-дефолта

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Соотношение долг/EBITDA "РусГидро" в 2026 году достигнет 6,2x и создаст риски нарушения кредитных ковенантов и кросс-дефолта по кредитному портфелю, говорится в материалах компании к годовому собранию по итогам 2025 г.

В случае согласования с кредиторами неприменения права на досрочное истребование это приведет к значительному повышению стоимости заимствований и сокращению доступных инструментов привлечения заемного капитала для компании, говорится в материалах.

"РусГидро" предупреждает акционеров, что в 2027 г. предельный уровень долговой нагрузки, установленный кредитной политикой компании, будет превышен. Долг "РусГидро" к концу 2027 г. превысит 1,3 трлн руб.

Причинами такой ситуации "РусГидро" называет реализацию масштабной инвестпрограммы, убыточность дальневосточных компаний группы, обусловленную особенностями тарифного регулирования, а также длительный период действия высокого уровня ключевой ставки Банка России.

"РусГидро" отдельно отмечает, что несмотря на реализацию мер поддержки, финансово-экономическое состояние компании осложнено необходимостью реализации масштабной инвестпрограммы за счет активного привлечения заемных средств. Инвестпрограмма "РусГидро" в 2026-2030 гг. с приоритетом на развитии энергетики Дальнего Востока оценивается в 1,05 трлн. руб., из них 0,79 трлн. руб. - на территории Дальнего Востока, говорится в материалах к годовому собранию.

В материалах "РусГидро" говорится, что правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму. Благодаря завершению крупных строек и выходу на рыночные тарифы показатель EBITDA "РусГидро" до 2030-2035 гг. вырастет более чем в два раза с текущих уровней (в 2025 году - 219,7 млрд руб. по МСФО).

Долговая нагрузка "РусГидро" по итогам 2025 г. сохранялась на сбалансированном уровне, говорится в отчете. Соотношение чистый долг / EBITDA - 3,4x.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.