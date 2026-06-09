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Продажи водки в РФ в январе-мае выросли на 1,1%, вина – снизились на 2,4%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Розничная продажа водки в январе-мае этого года составила 29,6 млн декалитров (дал), что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажа ликеро-водочных изделий выросла на 12,8% до 8,1 млн дал. В то же время реализация коньяка снизилась на 1,7% до 5,1 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 48,4 млн дал, что на 2,4% больше прошлогоднего.

Продажи виноградных вин снизились на 2,4% до 21,9 млн дал, игристых – выросли на 4,1% до 8,3 млн дал. Реализация ликерных вин сократилась на 4,8% до 476,1 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции – на 38,2% до 762,1 тыс. дал.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков – в 2,4 раза до 342,5 тыс. дал.

Всего в январе-мае было продано 80,8 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что практически на уровне прошлого года.

Продажа напитков брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-мае снизилась на 1,7% до 276,4 млн дал. В частности, пива было продано 234,9 млн дал (на 1,9% меньше), пивных напитков – 35,6 млн дал (на 3,7% меньше).

Сидра, пуаре и медовухи реализовано 5,8 млн дал (на 23,3% больше). В том числе продажи сидра выросли на 27,9% до 4,6 млн дал, медовухи – на 11,6% до 1,2 млн дал. Продажи пуаре снизились на 30,2% до 50,9 тыс. дал.

В результате розничная продажа всей алкогольной продукции за пять месяцев этого года снизилась на 1,3% до 357,2 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль поясняет, что приведенные данные учитывают и импортную продукцию.

Росалкогольтабакконтроль
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