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Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться
Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Скорость закачки газа в подземные хранилища Европы продолжает сокращаться по мере роста цен на газ. Средний объём инъекций за последнюю неделю уступает максимальным уровням на начало сезона закачки уже более чем на четверть. Скорость падает от недели к неделе.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 25 июля достиг 55,35%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 15,9 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в среднем за пять лет. Только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,4 п.п., что превышает целые сутки закачки.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по центральноевропейскому времени (CET).

Топливному балансу ЕС должны помогать возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе с начала июля 2026 года обеспечивает в среднем 15% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в июле 2025 года, вклад ветроэлектростанций сложился на уровне 12%.

Из-за действий Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что, помимо своих потребителей, ЕС вынужден снабжать газом и объекты в этой стране.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать активным импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. Однако в июле 2026 года поставки газа из-за рубежа падают примерно на четверть по отношению к прошлогоднему уровню. Импорт СПГ в июле 2026 может снизиться до 6,5 млн тонн, что является минимальным уровнем за последние два года.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу выросла до $744 за 1 тыс. куб. м после $532 в среднем за июнь. Нынешний уровень цен является максимальным за последние три с половиной года - с декабря 2022 года. Тем временем цены на газ в Азии взяли курс на $800 - сентябрьский фьючерс на азиатский СПГ-индекс JKM в пятницу вырос до $785.

Газпром ЕС Европа Украина
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