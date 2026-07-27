"КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" отменило запланированный на период с августа по октябрь 2026 года переход на режим неполной рабочей недели, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Соответствующее решение принял генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

В компании пояснили, что отмена перехода на четырехдневку стала возможной благодаря росту объема заказов на ближайшие месяцы и коррекции производственного плана в сторону увеличения. Позитивной динамике способствовали меры по развитию продаж, расширение модельного ряда автомобилей поколения К5, а также стабилизация российского рынка грузовых автомобилей.

"Объемов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов", - отмечается в сообщении.

Приказ о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели на период с августа по октябрь был подписан в марте 2026 года.

В понедельник "КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после планового корпоративного отпуска с 13 по 26 июля.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ.