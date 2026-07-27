ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил макропруденциальные лимиты (МПЛ) на IV квартал по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье в многоквартирных домах, а также по кредитам на ИЖС на фоне улучшения стандартов кредитования в этом сегменте, говорится в сообщении регулятора.

Размер макропруденциальных надбавок по кредитам на жилье в многоквартирных домах также остался прежним. По таким кредитам на 1 июля сформирован макропруденциальный буфер капитала - 1,4% от портфеля за вычетом резервов, позволяющий покрыть потери банков в случае стресса.

Портфель ипотечных кредитов на жилье в многоквартирных домах во II квартале вырос на 2,2% кв/кв, в том числе под влиянием повышенного спроса в июне 2026 года из-за ожиданий изменения условий по "Семейной ипотеке". Портфель кредитов на ИЖС вырос на 3,2% кв/кв. Качество обслуживания ипотечных кредитов, выдаваемых на приобретение жилья в многоквартирных домах, остается на высоком уровне: доля кредитов с просрочкой более 30 дней на девятый месяц от выдачи кредита составила 0,6% по выдачам октября 2025 года (-0,5 п.п. в сравнении с выдачами октября 2024 года).

В структуре выдач ипотеки доля наиболее рискованных кредитов невелика. Так, во II квартале было предоставлено 4% ипотечных кредитов с ПДН свыше 80% (во II квартале 2025 года - 6%), 1% - с первоначальным взносом не более 20% стоимости жилья (5% во II квартале 2025 года).

В сегменте ИЖС также наблюдается улучшение структуры выдач. Во II квартале 2026 года доля выданных кредитов заемщикам с ПДН свыше 50% составила 37% (49% годом ранее), а с ПДН свыше 80% - 7% (15% во II квартале 2025 года).