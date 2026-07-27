Поиск

ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС

ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил макропруденциальные лимиты (МПЛ) на IV квартал по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье в многоквартирных домах, а также по кредитам на ИЖС на фоне улучшения стандартов кредитования в этом сегменте, говорится в сообщении регулятора.

Размер макропруденциальных надбавок по кредитам на жилье в многоквартирных домах также остался прежним. По таким кредитам на 1 июля сформирован макропруденциальный буфер капитала - 1,4% от портфеля за вычетом резервов, позволяющий покрыть потери банков в случае стресса.

Портфель ипотечных кредитов на жилье в многоквартирных домах во II квартале вырос на 2,2% кв/кв, в том числе под влиянием повышенного спроса в июне 2026 года из-за ожиданий изменения условий по "Семейной ипотеке". Портфель кредитов на ИЖС вырос на 3,2% кв/кв. Качество обслуживания ипотечных кредитов, выдаваемых на приобретение жилья в многоквартирных домах, остается на высоком уровне: доля кредитов с просрочкой более 30 дней на девятый месяц от выдачи кредита составила 0,6% по выдачам октября 2025 года (-0,5 п.п. в сравнении с выдачами октября 2024 года).

В структуре выдач ипотеки доля наиболее рискованных кредитов невелика. Так, во II квартале было предоставлено 4% ипотечных кредитов с ПДН свыше 80% (во II квартале 2025 года - 6%), 1% - с первоначальным взносом не более 20% стоимости жилья (5% во II квартале 2025 года).

В сегменте ИЖС также наблюдается улучшение структуры выдач. Во II квартале 2026 года доля выданных кредитов заемщикам с ПДН свыше 50% составила 37% (49% годом ранее), а с ПДН свыше 80% - 7% (15% во II квартале 2025 года).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ в IV квартале ужесточит макропруденциальные лимиты для некоторых категорий потребкредитов

ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС

 ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС

"КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

 "КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

 Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

Нефть Brent подешевела до $92,09 после приостановки США и Ираном взаимных ударов

Поставки российского газа в КНР снова на повышенном уровне

Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

 Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

Новак заявил, что говорить о полной стабилизации рынка топлива в РФ пока преждевременно

 Новак заявил, что говорить о полной стабилизации рынка топлива в РФ пока преждевременно

Новак заявил, что ситуация с топливом стабилизируется

Что произошло за день: пятница, 24 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10762 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3342 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов