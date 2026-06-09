Индекс оптимизма малого бизнеса США в мае снизился до минимума с 2024 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в мае опустился до 95,3 пункта по сравнению с 95,9 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

Это самое низкое значение с октября 2024 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя до 96 пунктов.

Среднее значение индекса за последние 52 года составляет 98 пунктов.

"Все больше владельцев малого бизнеса испытывают проблемы из-за существенного и непредсказуемого роста цен на топливо, который малым предприятиям сложнее переложить на плечи клиентов, чем их крупным конкурентам", - отметил главный экономист NFIB Билл Данкельберг.

Инфляцию назвали главной проблемой для своего бизнеса 18% общего числа респондентов, что является максимумом с декабря 2024 года.

Проинфляционное давление укрепило намерения владельцев предприятий относительно повышения цен. В мае число бизнесменов, сообщивших о планируемом подъеме цен, на 34% превысило долю тех, кто повышений не планирует. Это максимум с июля 2022 года.

Аналогичный индикатор, отражающий преобладание доли респондентов, ожидающих улучшения состояния экономики, в мае снизился на один процентный пункт - до минимальных с октября 2024 года 3%.

Среди владельцев малого бизнеса 70% отметили, что нарушение поставок в той или иной степени отразилось на их деятельности. Всего 16% респондентов заявили, что планируют осуществить капвложения в ближайшие три-шесть месяцев - это минимальный показатель с 2009 года.

"Неопределенность - враг роста и инвестиций, и она остается высокой, - написал Данкельберг. - Во многом это связано с войной в Иране и ее влиянием на мировые поставки нефти и других сырьевых товаров".

Чем скорее ситуация на Ближнем Востоке будет урегулирована, тем быстрее восстановится хоть какая-то "нормальность", добавил он.