Минфин РФ 10 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26228

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 10 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПД серии 26228 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 6-го купонного дохода - 23 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 21 полугодовой купонный период и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 15-го купонного дохода - 14 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-й купон - 38,15 рубля на облигацию и 2-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).



