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Крупнейшие банки увеличили долю на аукционах ОФЗ в мае до 42,5% с 36,3% в апреле

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа в мае выросла до 42,5% после сокращения в апреле до 36,3% по сравнению с 37,8% в марте, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Доля крупнейших банков, которая в августе и сентябре прошлого года находилась на минимуме 2025 года (29,1% и 28,6%), в октябре начала расти - сразу до 52,4%, в ноябре достигла 61%. В декабре произошло снижение спроса со стороны СЗКО - их доля на аукционах ОФЗ составила 54%, в январе снижение продолжилось, доля достигла 37%. Однако в феврале наблюдался рост до 40,3%, в марте же вновь произошло снижение.

НФО в рамках доверительного управления выкупили в мае 21,7% размещений по сравнению с 30,4% в апреле (33,6% было в марте, 28,8% - в феврале).

Доля прочих банков в прошлом месяце сократилась до 15,3% с 18,1% в апреле (12,5% - в марте, 13,6% - в феврале, 28,7% - в январе).

Объем заимствований на аукционах в мае снизился: выручка от размещений ОФЗ-ПД составила 426 млрд рублей (в апреле - 840 млрд рублей, в марте - 523 млрд руб., в феврале - 701 млрд руб.). При этом было размещено 34,3% от квартального плана заимствований (1,5 трлн руб. по номиналу). Таким образом, за первые два месяца второго квартала Минфин выполнил квартальный план на 97%.

В конце мая также были размещены 10-летние юаневые ОФЗ на 10 млрд юаней (105 млрд в рублевом эквиваленте на дату размещения) с доходностью 7,65%. Основными покупателями были розничные инвесторы (46,3%) и кредитные организации (40,8%).

Среднедневной объем вторичных торгов ОФЗ в мае на фоне праздников значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем, до 32,8 млрд руб. с 51,5 млрд руб. в апреле, что также ниже среднего значения за последние 12 месяцев (45,3 млрд руб.).

Крупнейшими нетто-продавцами за месяц на вторичном рынке ОФЗ остаются СЗКО. Но объем их продаж снизился с 129 млрд руб. в апреле до 92,1 млрд руб. в мае. За счет значительного уменьшения покупок на аукционах они снизили совокупные нетто покупки ОФЗ со 165 млрд руб. в апреле до 85,3 млрд руб. в мае. Также небольшие продажи на вторичном рынке совершили нерезиденты из дружественных стран (на 13,6 млрд руб.), купив на аукционах ОФЗ на 20,5 млрд руб.

Основной спрос на вторичном рынке ОФЗ предъявили НФО. В рамках доверительного управления они купили бумаги на 39,4 млрд руб. (в апреле - 41,6 млрд руб.) и за счет собственных средств - на 16,6 млрд руб. (в апреле продали на 5,9 млрд руб.). Розничные инвесторы тоже совершали нетто-покупки ОФЗ, однако существенно снизили их - с 80 млрд руб. в апреле до 38,2 млрд руб. в мае.

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