Нефинансовые компании в мае сократили продажу валюты на 5,6%, до $28 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нефинансовые компании в мае сократили продажу валюты на 5,6% - до $28,1 млрд, но совокупный объем продаж второй месяц оставался на высоком уровне (в апреле - $29,8 млрд), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Совокупный спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний в мае снизился на 23,1% - до 0,9 трлн рублей, вернувшись на уровень февраля 2026 года (среднее значение за предыдущий год - 1,1 трлн рублей).

Физлица в мае нарастили нетто-покупки валюты на фоне крепкого рубля и в преддверии периода отпусков почти на 40% - до 151 млрд рублей (в апреле - 108 млрд рублей, в среднем за предыдущий год - 81,7 млрд рублей). В целом с начала 2026 года покупки валюты физлицами составили 291 млрд рублей, за аналогичные периоды 2024 и 2025 годов граждане купили валюту на сумму 765 млрд рублей и 386 млрд рублей соответственно.