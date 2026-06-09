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Крупнейшие экспортеры в мае нарастили продажу валюты на 40%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 39,7% - до $10,2 млрд с $7,3 млрд в апреле, вернув объем продаж на уровень марта 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

В целом нефинансовые компании в мае сократили продажу валюты на 5,6% - до $28,1 млрд, но совокупный объем продаж второй месяц оставался на высоком уровне (в апреле - $29,8 млрд), отмечается в обзоре Банка России.

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