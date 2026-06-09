Поиск

Экономическая активность в РФ в апреле-мае выросла, в ЦБ ожидают роста ВВП во II квартале

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ в апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с I кварталом, темпы роста ВВП во II квартале будут положительными, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Согласно результатам опросов предприятий, проводимых Банком России, а также ряду других опросных показателей, в апреле - мае экономическая динамика улучшилась по сравнению с I кварталом. Уровень экономической активности вырос, что позволяет ожидать увеличения годовых темпов роста ВВП во II квартале", - отмечается в обзоре.

Аналитики отмечают, что "ситуация в российской экономике в апреле - мае в целом развивалась в соответствии с прогнозом Банка России на 2026 г. (ВВП увеличится на 0,5-1,5%)".

"Небольшое снижение ВВП по итогам I квартала (минус 0,2% г/г) сменится ростом в II квартале, в том числе благодаря количеству рабочих дней", - говорится в докладе. Как отмечалось, I квартал 2026 г. был на 3 рабочих дня короче, чем I квартал 2025 года. Во II квартале обратная картина: рабочих дней в 2026 г. на 3 больше, чем в 2025 году.

"Вместе с тем сохраняется высокая неоднородность по отраслям. Импульс для роста получили многие экспортные отрасли (из-за роста цен), импортеры (из-за укрепления рубля) и отрасли, работающие на госзаказ (из-за сохранения высокого уровня бюджетного финансирования и авансовых выплат). Вслед за усилением потребительского спроса продолжает расти потребительский сегмент. В то же время отрасли инвестиционного сегмента и обработки, не связанные с госзаказом, показывают слабую динамику, на которую также влияют внеплановые ремонты", - отмечают в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России ВВП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

 Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

"Физики" в мае оставались основными нетто-покупателями российских акций

Заявка одного претендента-физлица на участие в аукционе по ЮГК отклонена

Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

 Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

Спикеры форума НАУФОР призвали философски отнестись к падению фондового рынка РФ

Росимущество продает бывшие российские активы холдинга Global Spirits за 7,8 млрд рублей

Индонезия переводит экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства

РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири

 РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири

Индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года

 Индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года

Сбербанк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21% - до 827 млрд руб.

 Сбербанк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21% - до 827 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2547 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов