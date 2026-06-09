Аналитики ЦБ отметили улучшение условий кредитования и заметное превышение среднего значения оценок за 10 лет

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Опросы Банка России указывают на последовательное улучшение условий кредитования и заметное превышение среднего значения оценок за последние 10 лет, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

"Оживление спроса на корпоративные кредиты происходило на фоне улучшения оценок бизнес-климата и было обеспечено компаниями из широкого круга отраслей. Судить об устойчивости такой тенденции преждевременно, но последние опросы Банка России указывают на последовательное улучшение условий кредитования и заметное превышение среднего значения оценок за последние 10 лет", - говорится в документе, подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Аналитики ЦБ отмечают, что практически весь вклад в рост требований к экономике в начале текущего года был обеспечен рублевой частью (1,7% с начала года по сравнению с 1,0% в 2025 г.). Основной рост рублевых требований к экономике наблюдался в апреле, несмотря на сохранение сильного бюджетного импульса. Основным источником роста, вероятно, выступали не связанные с бюджетом сектора экономики (рублевые корпоративные требования выросли на 1,5% м/м) при остающейся сдержанной динамике требований к домашним хозяйствам.

В пассивной части банковских балансов ускорение относительно прошлого года темпов роста корпоративных средств сопровождается замедленным увеличением средств населения. Переток связан с активным авансированием расходов федерального бюджета в начале года и оживлением потребительской активности после временного проседания в начале года. При этом из-за снижения депозитных ставок и сужения спреда между срочными ставками и ставками по накопительным счетам наблюдается переток части средств с вкладов населения на накопительные счета.

"Вместе с ускорением роста корпоративного кредитования это указывает на наличие проинфляционных рисков", - говорится в бюллетене.