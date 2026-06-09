"Система" увеличила долю в Segezha после допэмиссии до 74% с 62%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" и ее структуры, приняв участие в прошлом году в дополнительной эмиссии акций подконтрольной Segezha Group, увеличили долю в уставном капитале лесопромышленного холдинга до 74,2673% с 62,1029%.

Как следует из материалов Segezha к годовому собранию акционеров, изменение участия "Системы" произошло в конце лета 2025 года.

До размещения допэмиссии АФК владела в капитале Segezha 61,5723% через дочернее ООО "Система Телеком Активы", 0,5306% - напрямую. После размещения доля "Системы Телеком Активы" в капитале лесопереработчика сократилась до 48,44% с одновременным увеличением доли самого ПАО АФК "Система" до 25,8273%.

Дополнительная эмиссия акций была размещена Segezha в июне прошлого года для снижения уровня долга компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди акционеров Segezha, основным из которых является АФК, и банков-кредиторов (источники "Интерфакса" говорили, что речь идёт о ВТБ, Сбере, Альфа-банке и МКБ).

Всего Segezha разместила 62 млрд 760 млн акций по 1,8 руб./бумага и направила привлеченные 113 млрд руб. на снижение долга. Сообщалось, что финансовый долг компании после размещения сократился втрое - с 170 млрд рублей до 58 млрд рублей (на конец I квартала 2026 года чистый долг холдинга равнялся 74,3 млрд рублей против 67 млрд рублей на конец 2025 года).

Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, до 78 млрд 450 млн акций номиналом 0,1 руб. каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, АФК подтверждала лишь то, что участвовала в размещении и сохранила после допэмиссии контроль.

Согласно отчетности Segezha за 2025 год, на конец прошлого года free float составлял 7,5%. Там также отмечалось, что связанные с допэмиссией процедуры на текущий момент завершены не полностью - документарное оформление достигнутых в ходе допэмиссии и реструктуризации задолженности договоренностей с внешними инвесторами планируется финализировать во II квартале 2026 года.