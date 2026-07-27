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Нефть Brent подешевела до $92,09 после приостановки США и Ираном взаимных ударов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Несмотря на прекращение взаимных атак США и Ираном, в минувшие выходные менее чем 10 танкеров прошли через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler. Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $92,09 за баррель, что на $4,69 (4,85%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $3,91 (3,88%) до $96,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $4,56 (5,11%), до $84,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $2,88 (3,12%), до $89,31 за баррель, максимума с 4 июня.

"Цены на нефть резко снизились в понедельник, поскольку США и Иран воздержались от дальнейших военных действий, что стало первым ощутимым признаком возможной деэскалации конфликта", - говорится в обзоре аналитиков ING.

По итогам прошлой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на 9%.

Brent нефть
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Нефть Brent подешевела до $92,09 после приостановки США и Ираном взаимных ударов

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