В ЕС задумались о распространении экологического топливного сбора на иностранные авиакомпании

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз планирует распространить действие дополнительных сборов за углеродные выбросы на иностранные авиакомпании и использовать полученные средства для финансирования зеленой энергетики, говорится в документе ЕС, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Ожидается, что предложение будет озвучено в следующем месяце в рамках реформы Европейской системы торговли квотами на выбросы (ETS).

В соответствии с правилами, вступившими в силу в 2012 году, иностранные авиакомпании освобождены от уплаты экологического сбора на международных рейсах.

"Пересмотр призван убедиться в том, что все сектора в рамках ETS вносят справедливый вклад в достижение климатических целей ЕС", - отмечается в документе.