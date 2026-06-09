Аналитики полагают, что ДКУ должны быть жесткими для возвращения инфляции к цели

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

"Несмотря на текущий дезинфляционный эффект от укрепления рубля в связи с ростом цен на нефть, потенциально затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке может усилить противоположный по направлению влияния на ценовую динамику канал, связанный с ростом мировых логистических издержек и импортных цен. Кроме того, масштаб вклада в совокупный спрос и, соответственно, динамику инфляции со стороны бюджетной политики, видимо, может потребовать уточнения в свете предстоящих изменений в параметры бюджетной политики на 2026-2029 годы, анонсированных Минфином России", - отмечается в бюллетене.

В таких условиях, по мнению департамента ЦБ, устойчивое замедление инфляции до цели предполагает поддержание такой степени жесткости денежно-кредитной политики (ДКП), которая позволит полностью купировать эти проинфляционные риски.

Годовая инфляция в апреле-мае замедлилась: месячный рост цен с поправкой на сезонность оказался ниже 4% в годовом выражении, отмечают эксперты. По их мнению, значительный вклад в замедление роста цен внесли временные факторы. Кроме того, укрепление обменного курса рубля в апреле-мае дополнительно сдержало рост цен на импортные товары. "Дезинфляционные тенденции развиваются, но не так быстро, как может казаться исходя из динамики общего индекса потребительских цен", - подчеркивают аналитики ЦБ.

Текущие темпы роста цен в годовом выражении с поправкой на сезонность (SAAR) в апреле замедлились до 2,4% с 5,9%, отмечает департамент ЦБ. В мае, исходя из недельных данных, рост цен мог сложиться заметно ниже траектории 4%, полагают аналитики ЦБ.