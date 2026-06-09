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Минэнерго США символически повысило прогноз цены Brent на 2026 г. - до $95,39

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США символически повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год: с $94,85 до $95,39 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По оценке министерства, средняя цена Brent в мае составила $105 за баррель против $117 за баррель в апреле. В ведомстве считают, что снижению котировок способствовало замедление мирового спроса на нефть, особенно в азиатском регионе, а также новости о возможном соглашении между США и Ираном.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году остался без изменений - $79,39 за баррель.

Минэнерго США нефть
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