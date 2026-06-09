США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2026 г. на 70 тыс. б/с

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2026 году на 70 тыс. б/с, до 13,72 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA).

Прогноз на 2027 год повышен на 50 тыс. б/с: с 14,1 млн б/с до 14,15 млн б/с.

EIA напоминает, что американская нефть стала более востребована среди мировых НПЗ на фоне кризиса на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива. По оценке ведомства, в апреле США экспортировали 5,4 млн б/с, что является рекордным показателем.

Как сообщалось, по итогам 2025 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,59 млн б/с, что является новым рекордом в истории страны.