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В США ожидают падения мирового спроса на ЖУВ в 2026 г. на 1,1 млн б/с

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировой спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2026 году снизится на 1,09 млн б/с и составит 102,86 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство ожидало символический рост мирового нефтяного спроса - на 180 тыс. б/с, до 103,97 млн б/с.

"К снижению спроса на нефть привели высокие цены на топливо, снижение его доступности и инициативы правительств ряда стран", - говорится в отчете.

По оценке EIA, восстановление спроса будет постепенным: по мере разрешения кризиса на Ближнем Востоке и увеличения добычи нефти в странах региона, что поспособствует снижению цен.

Минэнерго США прогнозирует, что в 2027 году спрос вырастет на 2,46 млн б/с, до 105,32 млн б/с, что практически полностью компенсирует прогнозируемое падение в текущем году (предыдущий прогноз - рост на 1,49 млн б/с, до 105,64 млн б/с).

Минэнерго США нефть
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