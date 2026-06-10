Рубль утром укрепляется к юаню на фоне высоких цен на нефть

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль растет на фоне находящихся на высоких уровнях котировок нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,505 руб. (-7,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,81 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Юань попытается удержать позиции выше 10,5 руб., однако риски ухода под данный уровень на горизонте ближайших сессий сохраняются, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт полагает, что на фоне смещения баланса, формируемого повышенным предложением из-за высоких цен на нефть при слабом спросе со стороны импортеров и недостаточных объемов покупок валюты по бюджетному правилу, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, что приведет к отступлению юаня к отметке 10,5 руб. за юань, которая выступает для китайской валюты ближайшей поддержкой.

От данной отметки, по мнению Зварича, могут активизироваться покупки как за счет закрытия коротких позиций в юане, так и открытия длинных позиций в расчете на новую волну роста.

"Это будет способствовать стабилизации китайской валюты в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, однако на горизонте ближайших сессий сохраняются риски отступления под данный коридор. В этом случае следующей поддержкой для юаня станет отметка 10,3 руб.", - пишет аналитик ПСБ.

Устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

"Несмотря на текущий дезинфляционный эффект от укрепления рубля в связи с ростом цен на нефть, потенциально затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке может усилить противоположный по направлению влияния на ценовую динамику канал, связанный с ростом мировых логистических издержек и импортных цен. Кроме того, масштаб вклада в совокупный спрос, и соответственно, динамику инфляции со стороны бюджетной политики, видимо, может потребовать уточнения в свете предстоящих изменений в параметры бюджетной политики на 2026-2029 годы, анонсированных Минфином России", - отмечается в бюллетене.

Цены на нефть стабильны в среду, ранее они росли на новостях с Ближнего Востока, отыгрывая понесенные накануне потери от договоренностей Ирана и Израиля прервать атаки друг против друга. Вот вторник контракт Brent подешевел на 2,97%, WTI - на 3,4%.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $91,44 за баррель, что на 0,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,05% до $88,18 за баррель.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром атаковал 21 американскую цель них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передали государственные СМИ Исламской республики.

Эскалация конфликта произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей и обновили минимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 3,4 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду.