РФ в I квартале увеличила экспорт продукции АПК в ЕАЭС на 28%, до 3,6 млн т

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в страны ЕАЭС около 3,6 млн тонн продукции АПК, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка увеличилась на 22%, до более $2,3 млрд, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Это рекордные показатели для первого квартала года как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Предыдущий максимум в весе был достигнут в 2023 году - более 3,4 млн тонн, в стоимости - в 2025 году - около $1,9 млрд.

Основными покупателями в первом квартале этого года были Казахстан (более 2,3 млн тонн), Белоруссия (около 890 тыс. тонн), Киргизия (более 220 тыс. тонн), Армения (более 90 тыс. тонн).

Драйверами роста экспорта стали поставки зерновых, а также молочной и мясной продукции. Так, отгрузки кукурузы выросли в 18,6 раза - с 6,4 тыс. до 119 тыс. тонн, пшеницы - в 3,2 раза, с 260 тыс. до 820 тыс. тонн. Экспорт ячменя увеличился в 1,4 раза, овса - в 25 раз, гречихи - в 11 раз, ржи - в 1,7 раза.

"Поставки молочной продукции в натуральном выражении выросли за счет молока и сливок, мясной - мяса и пищевых субпродуктов свиней", - говорится в сообщении.

Как сообщал на минувшей неделе на ПМЭФ-2026 замминистра сельского хозяйства Максим Маркович, в 2025 году РФ увеличила торговлю продукцией АПК со странами ЕАЭС более чем на 20%, до $18 млрд. "При этом важно отметить, что у нас в прошлом году был как рост экспорта, так и импорта. И у нас фактически паритет: экспорт-импорт РФ со странами ЕАЭС составил по $9 млрд. Это говорит о высокой взаимодополняемости сельскохозяйственной отрасли наших стран", - отмечал он.