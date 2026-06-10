"Норникель" зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 3 млрд юаней

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" зафиксировала объем размещения четырехлетних облигаций серии БО-001Р-17-CNY на уровне 3 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 10 июня с 11:00 до 15:00 по московскому времени. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Итоговая ставка купона - 7,6% годовых.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,87% годовых. Номинал бумаги - 1 тыс. юаней. Первоначальный ориентир по объему выпуска составлял не менее 1,5 млрд юаней.

Техразмещение запланировано на 16 июня. Агент по размещению - ИК "Табула раса".

Расчеты при первичном размещении будут осуществляться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях; при выплате купона/погашении - в китайских юанях (по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP).

В предыдущий раз "Норникель" выходил на долговой рынок с выпуском облигаций в юанях в ноябре 2025 года. Тогда компания разместила пятилетние облигации объемом 4 млрд юаней по ставке купона 7% годовых до оферты через два года.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 260 млрд рублей, четыре выпуска бондов на 16,2 млрд юаней, пять биржевых выпусков на $3,83 млрд - все с расчетами в рублях, а также выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн. 18 июня "Норникель" погашает один из юаневых выпусков облигаций, объем которого после нескольких досрочных погашений составляет 161,3 млн юаней (номинальный объем - 5 млрд юаней).

Чистый долг "Норникеля" в 2025 году вырос на 6%, до $9,14 млрд. Соотношение чистого долга и показателя EBITDA к концу 2025 года снизилось до 1,6x с 1,7x годом ранее.