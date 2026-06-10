Спад инвестиций в основной капитал в I кв. объяснили сокращением вложений крупнейшими компаниями

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Спад инвестиций в основной капитал в России в первом квартале произошел из-за ограничений инвестиций группой крупнейших компаний, заявил заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, на котором рассматривались меры по поддержке инвестиционной активности.

"Что касается анализа инвестиционной динамики, инвестиции в основной капитал в первом квартале этого года составили 6 трлн 635 млрд руб. и в номинальном выражении снизились по сравнению с прошлым годом на 271 млрд руб.", - сказал он.

"Анализ показывает, что в основном спад сформирован ограничением инвестиций группой крупнейших компаний, на которые пришлось минус 307 млрд рублей. И я хотел бы на это обратить внимание, например, что ряд проектов, которые были завершены, по ним есть ограничения, связанные с внешними условиями, по ним в текущем году инвестиции ниже, чем в прошлом году", - заметил Новак.

Так, "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) в первом квартале 2026 года проинвестировала 20 млрд рублей, в прошлом году было 67 млрд, "разница в 47 миллиардов рублей связана с тем, что проект завершается", отметил вице-премьер.

"Арктик СПГ 2" - в прошлом году было 87 млрд руб., в этом году 46 млрд руб., "здесь причины понятны - внешние ограничения. У "Газпрома" в прошлом году было 411 млрд руб., а в этом - 376 млрд руб., минус 35 млрд руб.. И так мы по каждой компании раскладываем позиции, кто как инвестирует. Кстати, "Роснефть" увеличила в этом году в первом квартале свои инвестиции с 359 до 377 млрд руб.", - доложил Новак.

При этом он заметил, что "инвестиционная привлекательность в разрезе регионов (...) в целом повысилась". "Анализ ведется по восьми направлениям, и лишь два направления показали отрицательную динамику. В отрицательной динамике - меры поддержки стали меньше, чем раньше ввиду ограничений бюджетных (как региональных, так и федеральных), второе - вопросы, связанные с обеспечением кадрами", - сообщил Новак.