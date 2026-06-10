"Сила Сибири" в конце 2025 - начале 2026 г. вышла на новый уровень поставки в КНР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в пиковый период спроса минувшей зимой вышли на новый уровень, следует из таможенной статистики принимающей стороны.

На данный момент опубликованы данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР по март включительно.

В конце 2024 года магистраль была выведена на проектную мощность в 38 млрд куб. м в годовом исчислении, что эквивалентно потенциальному суточному объему прокачки около 110 млн куб. м. А в декабре 2025 и январе 2026, периоды зимнего пика спроса, в сутки по магистрали прокачивалось уже около 112 млн куб. м, свидетельствуют данные, опубликованные ГТУ КНР.

В феврале и марте прокачка вернулась на уровень в 110 млн куб. м в день, следует из данных таможни.

"Газпром" не публикует информацию о помесячной прокачке по "Силе Сибири". При этом тенденцию наращивания показателей с начала календарной зимы компания подтверждала серией сообщений о рекордах поставки газа - с 1 по 4 декабря, а затем 10 и 12 января.

Прошлой осенью "Газпром" сообщил, что договорился с CNPC о возможности увеличения поставок по "Силе Сибири" до 44 млрд куб. м в год (расчётно это примерно 126 млн куб. м в сутки - ИФ).

Дефицит на мировом газовом рынке из-за кризиса в Персидском заливе и наступление летнего пика спроса могут способствовать новым договоренностям о дополнительных поставках по магистрали.

После вывода "Силы Сибири" на объем экспорта 38 млрд куб. м в год мощности магистрали наращиваются за счет строительства новых лупингов, вводятся новые мощности в Якутском и Иркутском центрах добычи газа.