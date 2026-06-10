Текущий портфель заказов верфей РФ до 2034 года составляет 402 судна

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Текущий портфель заказов для российских верфей в горизонте до 2034 года составляет 402 единицы, сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков.

"Заказ колоссальный, а общая потребность составляет 2295 судов", - сказал Пашков в среду в ходе заседания научно-экспертного совета Морской коллегии, прошедшего в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" в Кронштадте.

Как сообщалось, в 2025 году судостроители получили обновленную стратегию развития, предусматривающую строительство на российских верфях более 1,6 тыс. судов до 2036 года и более 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов. В горизонте планирования с 2037 по 2050 годы предполагается спустить на воду еще 2,6 тыс. судов.

В начале прошлого года также была утверждена программа развития ОСК-2036, разработку которой начали после передачи корпорации в управление ВТБ в 2023 году. Основой этой программы в ближайшие годы станут проект модернизации "Северной верфи" в Петербурге и строительство новой суперверфи на Дальнем Востоке.