Поиск

Текущий портфель заказов верфей РФ до 2034 года составляет 402 судна

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Текущий портфель заказов для российских верфей в горизонте до 2034 года составляет 402 единицы, сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков.

"Заказ колоссальный, а общая потребность составляет 2295 судов", - сказал Пашков в среду в ходе заседания научно-экспертного совета Морской коллегии, прошедшего в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" в Кронштадте.

Как сообщалось, в 2025 году судостроители получили обновленную стратегию развития, предусматривающую строительство на российских верфях более 1,6 тыс. судов до 2036 года и более 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов. В горизонте планирования с 2037 по 2050 годы предполагается спустить на воду еще 2,6 тыс. судов.

В начале прошлого года также была утверждена программа развития ОСК-2036, разработку которой начали после передачи корпорации в управление ВТБ в 2023 году. Основой этой программы в ближайшие годы станут проект модернизации "Северной верфи" в Петербурге и строительство новой суперверфи на Дальнем Востоке.

Северная верфь Минтранс МВМС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

 Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

 Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

 Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

 Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

 НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

 Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

Банки будут отказывать клиентам в переводе средств, заметив вредоносное ПО на их устройствах

Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

 Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

"Физики" в мае оставались основными нетто-покупателями российских акций
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2577 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов