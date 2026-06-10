Росстат сообщил о снижении уровня бедности в РФ в I квартале до 7,7%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уровень бедности населения в I квартале 2026 года снизился до 7,7% с 8,1% в I квартале 2025 года, сообщил в среду Росстат.

В I квартале 2026 года граница бедности составила 17 606 руб.

В IV квартале 2025 году уровень бедности равнялся 4,8%, в III квартале - 6,5%, во II квартале - 7,4%.

Как сообщалось, Росстат оценил уровень бедности в РФ в 2025 году в 6,7% после 7,2% в 2024 году.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому в I квартале уровень бедности всегда выше, чем в среднем за год.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил правительству задачу сократить уровень бедности в РФ ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.