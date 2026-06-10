Цены на продукты питания в РФ в мае снизились на 1%, алкоголь подорожал на 0,3%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в мае по сравнению с апрелем снизились на 1%, алкогольные напитки подорожали на 0,3%, сообщил Росстат в среду.

В апреле по сравнению с мартом фиксировалось снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,3%. Темпы подорожания алкоголя замедилились, в апреле они составляли 0,9%.

С начала года цены на продукты питания выросли на 1,5% (на алкоголь - на 6,7%), в годовом выражении - на 2% (на 9,8%).

По данным Росстата, в мае цены на помидоры снизились на 27,1%, огурцы - на 25,9%, сладкий перец - на 12,2%, апельсины - на 3,7%, бананы - на 3,1%. Цены на капусту выросли на 10,6%, лук - на 6,8%, свеклу - на 5,5%, лимоны - на 5,4%, морковь - на 3,3%, картофель и груши - на 1,1%.

Разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород) подорожала на 1,7%, неразделанная - на 1,3%, мороженые кальмары - на 0,9%, мороженые креветки подешевели на 0,2%.

В группе мясопродуктов цены на говядину и мясо кур выросли на 0,6%, куриные окорочка и мясо индейки - на 0,4%. Цены на свинину (кроме бескостного мяса) снизились на 0,9%.

Среди круп и бобовых цены на рис снизились на 0,9%, горох и фасоль - на 0,4%. Цены на овсяную и перловую крупы выросли на 0,4%. Вермишель подорожала на 0,5%, ржаной хлеб - на 0,4%.

Цены на сахар-песок выросли на 2,2%, минеральную воду, какао, торты, виноградные вина, пиво - от 0,5% до 0,9%. Яйца подешевели на 6,3%, сливочное масло -на 1,2%, пастеризованное молоко (более 3,2% жирности), молоко для детей, питьевые сливки, сметану, йогурты, национальные сыры и брынзу, плавленые сыры, кофе, печенье и оливковое масло - от 0,5% до 0,8%.