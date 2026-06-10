Цены на сахар в РФ со 2 по 8 июня выросли на 0,6%, яйца подешевели на 1,8%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на сахар-песок в РФ со 2 по 8 июня выросли на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста сохранились на уровне предыдущей недели. С начала года сахар подорожал на 9,6%.

Цены на яйца на минувшей неделе снизились на 1,8%. Снижение замедлилось, неделей ранее оно составляло 2%. Но несмотря на снижение, нынешние цены все еще на 11,4% выше, чем в начале года.

Росстат также сообщил, что со 2 по 8 июня цены на мясо кур выросли на 0,6%, мороженую неразделанную рыбу, ржаной хлеб, пшено и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, гречневую крупу и вермишель - на 0,3%, пастеризованное молоко, мясные консервы для детского питания, черный чай - на 0,2%, говядину, баранину, пшеничные муку и хлеб, сухие молочные смеси для детского питания, водку - 0,1%.

Помимо яиц, цены снизились на сливочное масло - на 0,4%, сыры, соль - на 0,3%, свинину, ультрапастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания - на 0,2%, сметану, творог, кефир, рис и макаронные изделия - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.